Новосибирск, , 07:08 — REGNUM В арбитраж Новосибирской области поступил банкротный иск, ответчиком в котором выступает ООО «Винодельческий завод «Дионис». До 4 марта 2022 года заявление оставлено без движения, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Ken Teegardin

Иск от предпринимателя Андрея Дремина поступил 7 февраля 2022 года, а на следующий день судья Кальяк оставил его из-за недочетов без движения.

Основанием для обращения в суд названа задолженность в размере 1 950 173,47 рубля.

Завод в едином госреестре юрлиц зарегистрирован в декабре 2018 года. Владелец и директор — Рамиз Масимов. В его активе также есть компания из сферы строительства, работающая в том же регионе.

Напомним, в феврале 2022 года первый этап банкротства — наблюдение был введен в отношении крупного производителя алкоголя на Урале — ООО «Ишимский винно-водочный завод».