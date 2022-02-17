Екатеринбург, 17 февраля, 2022, 07:04 — ИА Регнум. Участник нападения на двух жительниц Екатеринбурга является племянником гражданина Российской Федерации. Об этом заявил журналистам глава азербайджанской диаспоры Свердловской области Шахин Шыхлински.

Уголовное дело

По его словам, 17-летний юноша приехал на Урал, чтобы учиться в одном из колледжей. «У меня сегодня был разговор с его дядей. Он готов публично извиниться перед пострадавшими и оказать им всяческую помощь», — приводит слова руководителя диаспоры портал Е1.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на женщин произошло 11 февраля. Гражданки заявляют, что на них набросились несколько человек. Но полиция задержала только одного из них.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев позднее признал в соцсетях, что эта группировка давно кошмарит жителей района Сортировочный. А глава СКР Александр Бастрыкин потребовал выявить и арестовать всех участников избиения женщин.