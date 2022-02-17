Кемерово, 17 февраля, 2022, 07:02 — ИА Регнум. Доходы бюджета Кемеровской области на 2022 год увеличены на 1 960,5 млн рублей, расходы — на 15 993,5 млн рублей. Об этом сообщает парламент региона.

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Уточняется, что на 2022 год увеличен объём бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ — на 15 616,3 млн рублей. Так, в частности, на 1 553,8 млн рублей увеличено финансирование госпрограммы «Развитие здравоохранения Кузбасса».

При этом доходы на 2023 год увеличены на 593,2 млн рублей, расходы — на 3 568,0 млн рублей; на 2024 год доходы сохранены на прежнем уровне, расходы уменьшены на 499,6 млн рублей.