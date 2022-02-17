Пермь, , 06:55 — REGNUM Глава СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР по Пермскому краю тщательным образом установить все обстоятельства гибели жителя Перми, который умер после удара, нанесенного сотрудником полиции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Инцидент произошел 10 февраля. Полицейский прибыл в квартиру, где произошла кража телевизора, для опроса потерпевшего. В момент беседы хозяин квартиры схватил нож и пытался напасть на правоохранителя. По данным информресурсов, силовик нанес удар кулаком в голову нападавшего, чтобы обезвредить. Мужчина потерял сознание. Приехавшие медики скорой помощи констатировали смерть.

В отношении стража порядка возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Фигурант отправлен под стражу на два месяца.

Пресс-служба ГУ МВД Пермского края сообщает, что в настоящее время проводится проверка. В случае установления вины оперуполномоченный будет уволен из органов внутренних дел.