Цюрих, Швейцария, 17 февраля 2022, 06:54 — REGNUM Молодежный чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в декабре 2021 года в Канаде, но был отменен из-за ситуации с коронавирусом, пройдет в середине августа 2022 года. Об этом 16 февраля заявил журналистам президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф.
По его словам, предварительным местом проведения соревнований выбрана канадская провинция Альберта. Тардиф также сообщил, что мировой молодежный чемпионат 2023 года пройдет в российских городах Омск и Новосибирск.
Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля Континентальная Хоккейная Лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении своего текущего сезона чемпионата. Турнир был приостановлен за несколько дней до начала Зимней Олимпиады в Пекине.
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