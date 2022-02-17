Цюрих, Швейцария, , 06:54 — REGNUM Молодежный чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в декабре 2021 года в Канаде, но был отменен из-за ситуации с коронавирусом, пройдет в середине августа 2022 года. Об этом 16 февраля заявил журналистам президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф.

Хоккей Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

По его словам, предварительным местом проведения соревнований выбрана канадская провинция Альберта. Тардиф также сообщил, что мировой молодежный чемпионат 2023 года пройдет в российских городах Омск и Новосибирск.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля Континентальная Хоккейная Лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении своего текущего сезона чемпионата. Турнир был приостановлен за несколько дней до начала Зимней Олимпиады в Пекине.

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