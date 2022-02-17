Екатеринбург, , 06:44 — REGNUM Руководитель азербайджанской диаспоры Свердловской области Шахин Шыхлински извинился перед жительницами Екатеринбурга, которых 11 февраля избили мигранты. Об этом пишут СМИ.

Уголовное дело

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Гражданин заявил, что в менталитете этой народности к женщинам заложено особое отношение. «Если азербайджанец не оказывает уважения женщине — он и не азербайджанец вовсе. Нас так воспитывали, это наша культура», — цитирует его E1.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, конфликт начался в автобусе. Группа молодых людей стала приставать к девушке. Та позвонила своей матери и попросила встретить её на остановке, и уже на остановке произошло избиение.

В УМВД по городу заявили журналистам, что избивал женщин якобы один 17-летний подросток. А затем оказалось, что эта группировка давно кошмарит район и полиция об этом знает. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал найти и арестовать всех напавших на женщин.

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