Анадырь, 17 февраля, 2022, 07:33 — ИА Регнум. На Чукотке в качестве гимна используется мелодия без слов, которая была выбрана по итогам объявленного ещё в 1998 году конкурса. Финалистов нового конкурса выберут жители региона в ходе онлайн-голосования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Дарья Драй ИА REGNUM Гимн

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Нынешний гимн так и не стал сопровождением официальные и торжественные мероприятий на Чукотке по причине несоответствия требуемым параметрам. Музыка оказалась сложной для восприятия, не запоминающейся, в ней отсутствует торжественность. Кроме того, использование осложняется ещё и отсутствием слов.

«У нас есть флаг и герб, которые уже стали неотъемлемой частью чукотской символики. Так получилось, что де-факто гимна пока нет. Это сложный процесс. Надеемся, что на Чукотке или за её пределами найдутся достойные авторы проникновенных строк и мелодии о нашей малой родине», — пояснила председатель окружной думы Чукотки Валентина Рудченко.

К участию в конкурсе допускаются авторы музыки и слов гимна, иные правообладатели, обладающие исключительным правом на произведение в соответствии с Гражданским кодексом РФ. При этом должны быть представлены целостные музыкально-поэтические произведения, на профессиональном уровне.

Конкурс проводится в два этапа. С 15 марта по 20 октября пройдёт отборочный тур. По его итогам конкурсная комиссия определит четыре лучших проекта. Финал — с 20 октября по 5 ноября 2022 года. Голосование пройдёт на сайте Думы Чукотского автономного округа.

Как сообщало ИА REGNUM, депутата Липецкого городского совета Александра Ушакова (КПРФ) ждёт суд за за то, что на заседании он исполнил гимн СССР.