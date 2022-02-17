Новосибирск, 17 февраля, 2022, 06:39 — ИА Регнум. В Новосибирской области изменился размер социального пособия на погребение. В 2022 году (с учётом районного коэффициента) он составит 8357 рублей 62 копейки. Рост — 326 рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Нокдаун». Реж. Рон Ховард. 2005. США Похороны

В мэрии Бердска напомнили, что пособие по линии Пенсионного фонда выплачивается на погребение пенсионеров, если на день смерти они не подлежали обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности. Его может получить любой, кто берёт на себя организацию похорон. Если умерший на день смерти пенсионер являлся работающим, то социальное пособие на погребение выплачивается работодателем. Если умерший не являлся пенсионером и не работал, то социальное пособие выплачивается органами социальной защиты населения.

Для его получения нужно обратиться в территориальный орган ПФР. Выплата производится в день обращения.