Гавана, 17 февраля 2022, 06:38 — REGNUM Соболезнования народу Бразилии в связи с гибелью людей при наводнениях и оползнях в бразильском штате Рио-де-Жанейро выражает правительство Кубы, написал на своей странице в Twitter кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья.

Фредерик Морган. Наводнение
Фредерик Морган. Наводнение

Он отметил, что Гавана направляет слова солидарности жителям пострадавшей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудиу Кастру объявил, что в бразильском городе Петрополис в результате паводков и схода оползней погибли по меньшей мере 78 человек.

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