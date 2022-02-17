Гавана, 17 февраля, 2022, 06:38 — ИА Регнум. Соболезнования народу Бразилии в связи с гибелью людей при наводнениях и оползнях в бразильском штате Рио-де-Жанейро выражает правительство Кубы, написал на своей странице в Twitter кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья.

Фредерик Морган. Наводнение

Он отметил, что Гавана направляет слова солидарности жителям пострадавшей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудиу Кастру объявил, что в бразильском городе Петрополис в результате паводков и схода оползней погибли по меньшей мере 78 человек.