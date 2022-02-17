Оренбург, 17 февраля, 2022, 06:36 — ИА Регнум. Вступил в силу приговор в отношении бывшего начальника управления по организации дорожного движения администрации Оренбурга за совершение коррупционных преступлений. Экс-чиновник не смог оспорить вердикт суда первой инстанции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областной прокуратуре.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Напомним, в октябре 2021 года суд первой инстанции признал бывшего сотрудника мэрии виновным в присвоении крупной суммы денег с использованием служебного положения, мошенничестве и получении взятки. Установлено, что фигурант с помощью заключения фиктивных договоров похитил более 3,3 млн рублей.

Кроме того, он убедил директора частной фирмы заключить договор с конкретным предпринимателем на выполнение работ по устройству светофорного объекта. Работы фактически были выполнены бесплатно силами подконтрольного экс-чиновнику муниципального учреждения. Денежными средствами в размере 2,9 млн рублей, переведенными за выполнение работ, он также распорядился по своему усмотрению. Еще одним эпизодом стало то, что на просьбу бизнесмена об установке светофора в районе одного из домов города бывший сотрудник администрации выдвинул условие о необходимости передачи ему взятки в размере 300 тыс. рублей.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также фигурант оштрафован на 6 млн рублей и лишен права занимать определенные должности в течение пяти лет. Суд апелляционной инстанции оставил жалобы осужденного и его защитника без удовлетворения.