Мехико, 17 февраля, 2022, 06:36 — ИА Регнум. В Мексике началась операция по подъему на поверхность тел 63 шахтеров, погибших на месторождении «Паста-де-Кончос» в штате Коауила на севере страны в 2006 году. Об этом заявила глава мексиканского минтруда Луиса Мария Алькальде на своей странице в Twitter.

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«Начался первый этап, в ходе которого будут пробиваться вертикальные колодцы в те места, где согласно журналам находилась большая часть горняков», — заявила она.

Алькальде добавила, что проведение этой операции может занять более года. По предварительным данным, тела погибших находятся на глубине от 150 до 490 метров. О намерениях извлечь погибших для захоронения заявлял президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор еще в 2019 году.

Напомним, взрыв на шахте «Паста-де-Кончос» произошел 19 февраля 2006 года. Спасти никого из находившихся в шахте не удалось. После провала спасательной операции компания, которая вела разработку месторождения, приняла решение закрыть шахту.