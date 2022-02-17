Екатеринбург, 17 февраля, 2022, 06:33 — ИА Регнум. Митрополит Екатеринбурга Евгений поддержал позицию губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в отношении охранника, дорисовавшего глаза картине. Он призвал смилостивиться над ветераном. Об этом митрополит сообщил в одной из социальных сетей.

Fibonacci and Jordan5000000000 Нет вандализму

«Смилостивиться и не наказывать за вандализм глубоко страдавшего ветерана локальных войн — истинно христианская позиция главы региона. Понятно, что возмещение ущерба возьмет на себя не охранник, а страховая компания», — высказался митрополит.

Он также обратил внимание на то, что выставку организовывали вне музейного пространства. Таким образом крайне сложно было обеспечить сохранность шедевров живописи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заступился за охранника, ветерана войн. Мужчина дорисовал глаза на картине «Три фигуры» ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской. В отношении охранника возбудили уголовное дело за вандализм. Стоимость реставрационных работ оценили в 250 тысяч рублей.