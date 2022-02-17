Екатеринбург, , 06:29 — REGNUM На Среднем Урале 16 февраля произошло серьезное ДТП на Пермском тракте. После аварии машины загорелись. Водителей доставили в больницу. У них диагностировали многочисленные ожоги. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

ДТП



На трассе столкнулись «Газель» и фура. Причину ДТП выясняют. Оба водителя находятся в реанимации. Житель Кировской области получил ожоги 45% тела. Ожоги водителя «Газели», оказались незначительно меньше. Пассажиров в машинах не было. Водители соблюдали меры безопасности. Они были пристегнуты.

При тушении пожара задействовали четыре единицы техники. Движение на участке Пермского тракта нормализовали.