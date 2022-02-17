Хабаровск, 17 февраля, 2022, 06:34 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев утвердил изменения в постановление по обеспечению женщин протезами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 февраля в пресс-службе правительства региона.

Тинторетто. Domenico (Domenico Robusti) (Italian, 1560-1635) — Женщина с обнаженной грудью

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«Протезами будут обеспечивать пациенток, которые перенесли операцию по мастэктомии. Теперь им не придется собирать множество справок, чтобы получить этот протез», — пояснил зампредседателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Для решения вопроса необходимо обратиться с медзаключением в центр социальной поддержки населения по месту жительства.

Как сообщало ИА REGNUM, совместное производство протезов-гаджетов организовали компания «Моторика» (резидент «Сколково») и одно из предприятий Комсомольска-на-Амуре при поддержке властей региона.