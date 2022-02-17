Токио, , 06:27 — REGNUM Встречу глав МИД Группы семи (G7), которая состоится в Мюнхене, планирует посетить руководитель МИД Японии Ёсимаса Хаяси. Об этом 17 февраля в ходе пресс-конференции сообщил журналистам генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

Япония Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Генсек японского кабинета министров уточнил, что глава МИД Японии, «если позволят обстоятельства», посетит встречу глав внешнеполитических ведомств стран G7, которая состоится 19 февраля на полях конференции по безопасности в Мюнхене. При этом Мацуно не уточнил, какие темы будут ключевыми в предстоящей дискуссии руководителей МИД стран G7.

Мацуно отметил, что вопросы будут касаться внешнеполитической сферы, и предполагается, что «тема Украины будет обсуждаться с различных ракурсов». Кроме того, генсек правительства Японии ещё раз напомнил позицию японской стороны по данному вопросу. Согласно этой позиции, Япония в случае гипотетического вторжения России на территорию Украины, готова совместно с международным сообществом применить ряд мер, в том числе санкции в отношении России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Канады Мелани Жоли обсудили в телефонном разговоре подготовку новых санкций против России.

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