Токио, 17 февраля, 2022, 06:27 — ИА Регнум. Встречу глав МИД Группы семи (G7), которая состоится в Мюнхене, планирует посетить руководитель МИД Японии Ёсимаса Хаяси. Об этом 17 февраля в ходе пресс-конференции сообщил журналистам генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Япония

Генсек японского кабинета министров уточнил, что глава МИД Японии, «если позволят обстоятельства», посетит встречу глав внешнеполитических ведомств стран G7, которая состоится 19 февраля на полях конференции по безопасности в Мюнхене. При этом Мацуно не уточнил, какие темы будут ключевыми в предстоящей дискуссии руководителей МИД стран G7.

Мацуно отметил, что вопросы будут касаться внешнеполитической сферы, и предполагается, что «тема Украины будет обсуждаться с различных ракурсов». Кроме того, генсек правительства Японии ещё раз напомнил позицию японской стороны по данному вопросу. Согласно этой позиции, Япония в случае гипотетического вторжения России на территорию Украины, готова совместно с международным сообществом применить ряд мер, в том числе санкции в отношении России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Канады Мелани Жоли обсудили в телефонном разговоре подготовку новых санкций против России.