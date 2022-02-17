Якутск, , 06:38 — REGNUM В Якутии всё чаще заболевают коронавирусом жители районов республики, реже — в Якутске. По данным на 17 февраля, это соотношение составляет 56% и 44% соответственно, сообщил телеграм-канал вице-премьера правительства региона Ольги Балабкиной.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки выявлены 1 557 новых случаев COVID-19 (днём ранее — 1 354), госпитализированы 96 человек (накануне — столько же), выздоровели — 4 085. По данным портала стопкоронавирус. рф, 15 февраля попали в больницы 162 пациента с коронавирусом.

В оперштабе региона констатируют легкое течение заболевания у большинства заразившихся, объясняя это вакцинацией. Отстают по темпам прививочной кампании Нерюнгринский, Мегино-Кангаласский, Алданский, Оймяконский районы.

Как сообщало ИА REGNUM, статистика по погибшим от коронавируса ухудшилась в Якутии 13−15 февраля. От инфекции умирали по пять человек в сутки, хотя ранее вирус уносил жизни 2−4 якутян в день.