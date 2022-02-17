Кемерово, , 06:31 — REGNUM Подготовку проектных документов с инженерными изысканиями для последующей реконструкции парка Победы имени Г. К. Жукова с установкой стелы «Город трудовой доблести» в Кемерово оценили почти в 400 млн рублей. Итоги соответствующего аукциона подведут 2 марта 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Проект стелы

Аукцион со стартовой ценой 391 693 685 рублей проводит управление городского развития администрации Кемерово. Аванс по контракту предполагается в размере 30%.

Оплачивать контракт будут средствами областного бюджета.

Разработать документацию должны до 31 октября 2022 года.

В техзадании уточняется, что общая площадь участка составляет 63 176 кв. м, а площадь благоустройства откорректируют при проектировании. В парке планируется в качестве основной концепции — военная тематика, посвященная Победе в Великой Отечественной войне.

Напомним, федеральное звание «Города трудовой доблести» Кемерово присвоено в сентябре 2021 года. Ориентировочная высота будущей стелы — 27 метров.