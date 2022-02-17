Владивосток, , 06:30 — REGNUM В Приморье при подготовке к весеннему пожароопасному периоду 2022 года оборудовано 767 км минерализованных полос, 24 новых места забора воды для пожаротушения, отремонтировано более 100 источников наружного пожарного водоснабжения, идёт расчистка территорий от сухой травы и мусора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 февраля в пресс-службе правительства края.

Пожар ФБУ «Авиалесоохрана»

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Составлена карта горимости территорий по степени опасности природных пожаров.

«Особое внимание уделяется населенным пунктам, подверженным угрозе перехода на них природных пожаров. Так, в селах Таежное, Смяличи и Горноводное на период особого противопожарного периода дополнительно создаются пожарные посты. А в садоводческих и дачных некоммерческих объединениях формируются патрульные группы, которые будут совершать профилактические рейды, чтобы не допускать возникновения палов», — пояснили специалисты.

Общая группировка сил и средств, привлекаемых для тушения пожаров, составляет более 6,6 тыс. человек, более 1,5 тыс. единиц техники, 414 мотопомп, 1025 воздуходувок и около 1700 ранцевых огнетушителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье с начала года зарегистрировано уже более 20 лесных и природных пожаров общей площадью около 4 тыс. га. Специалисты заявляют, что можно говорить о начале весеннего пожароопасного сезона.