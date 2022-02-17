Кемерово, 17 февраля, 2022, 06:09 — ИА Регнум. Во всех районах Кемерова сейчас идёт очистка кровель от снега. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Сосульки

«Работа ведётся ежедневно в усиленном режиме, — подчеркнули в учреждении «Жилкомцентр». — Каждый день на них задействованы более 100 человек».

Всего на территории муниципалитета нужно очистить от снега и наледи 986 скатных кровель многоквартиных домов. Из них с начала 2022 года уже очищено 569.