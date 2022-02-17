Хабаровск, , 06:12 — REGNUM Льготникам Хабаровского края компенсируют подключение газа в частных домах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 февраля в пресс-службе правительства региона.

В дома пришёл газ Donland.ru

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По федеральной программе бесплатная газификация предполагает проведение трубы лишь до границ участка. А дальше, собственник должен заплатить деньги за технологическое присоединение к дому газа — 100−130 тыс. рублей.

«По поручению губернатора Михаила Дегтярева правительством края принято решение оказывать финансовую помощь в газификации домовладений в размере 100 тыс. рублей», — добавили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, к эксперименту об ограничении выбросов парниковых газов смогут подключиться и другие регионы, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.