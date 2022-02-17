Бангкок, , 06:07 — REGNUM Уровень загрязнения воздуха достиг опасных значений в ряде районов Таиланда 17 февраля. Об этом сообщается на сайте World's Air Pollution, на котором представлена информация по качеству воздуху во всем мире.

Дышать нечем Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

В пяти районах королевства показатели качества воздуха достигли «фиолетового» уровня (очень нездоровый). При такой степени загрязнения дети, а также люди с респираторными заболеваниями должны ограничить нахождение на улице.

Еще 135 районам Таиланда присвоен «красный» (нездоровый) уровень качества воздуха. В их числе оказалась и столица страны Бангкок. По оценке World's Air Pollution, Таиланд находится на шестом месте в мире по уровню загрязнения воздуха. Он следует за Индией, Бангладеш, Пакистаном, Монголией и Киргизией.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля телеканал Digi24 передал о том, что в румынской столице Бухаресте было зарегистрировано максимальное в новейшей истории города превышение уровня загрязнения воздуха.

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