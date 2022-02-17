На вице-премьера Якутии возложили личную ответственность за лесные пожары
Якутск, 17 февраля, 2022, 06:09 — ИА Регнум. Глава Якутии Айсен Николаев остался недоволен оперативностью подготовки к пожароопасному сезону. Все контракты в этой сфере должны быть заключены до 25 марта, напомнил руководитель региона на совещании. Итоги встречи он изложил в своём телеграм-канале.
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Несколько учреждений начали готовить контракты по привлечению сил и средств для тушения лесов только после 10 февраля, а потому не успевают завершить эту работу к 25 марта, отметил глава республики. Он обратил внимание на то, что финансирование охраны лесов увеличено в 5,6 раза, на тушение ландшафтных пожаров заложены полмиллиарда рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, неблагополучный по количеству лесных пожаров Усть-Майский район Якутии не готовится к опасному сезону. В муниципалитете не утверждён комплексный план тушения лесов, не заключены договоры на привлечение людей и техники к борьбе с огнём.