Москва, , 06:04 — REGNUM Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев выступил с инициативой внести изменения в закон о бесплатном выделении гектаров на Дальнем Востоке и в Арктике. Он потребовал ещё до вступления поправок в силу прекратить «безобразие» с земельными участками на местах. Об этом полпред заявил на прошедшем совете глав ДФО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Камчатки.

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Трутнев подчеркнул, что программа по бесплатному выделению земли на Дальнем Востоке и в Арктике работает хорошо и пользуется популярностью у населения. На Дальнем Востоке участки получили более 100 тыс. человек, в Арктике — 1 тыс. Однако получившие ДВ-гектары спустя пять лет сталкиваются с трудностями при их оформлении в собственность.

«Сейчас пришла пора, когда через 5 лет человек получает право на оформление этого гектара в собственность. И вот здесь есть ощущение, что нам придётся внести некоторые изменения в закон. Некоторые работники муниципалитетов затягивают срок заявления, поданного гражданином на получение гектара в собственность, а потом говорят, что этот гектар мы вам не дадим, и сразу же пытаются его расторговать. Мы, во-первых, сейчас с руководителем Росреестра Олегом Александровичем Скуфинским договорились поставить все эти вторичные сделки на стоп-лист. Во-вторых, я уверен в простой вещи: не надо у людей ничего отбирать», — сказал Трутнев.

Полпред предложил, чтобы в законе была прописана обязанность муниципалитетов уведомлять арендаторов земельных участков об истечении пятилетнего срока и необходимости оформить участок в собственность. Чиновников предлагают обязать в течение 10 дней после поступления соответствующего заявления принять решение о передаче участка в собственность. В случае, если власти считают, что владелец гектара не исполнил свои обязанности по освоению земли, они смогут оспорить регистрацию собственности в суде, но уже после ее оформления.

На процедуру изъятия земельного участка, в том случае если предупрежденный арендатор не подал заявление на оформление собственности, планируется отвести шесть месяцев, чтобы гражданин мог оспорить это решение.

«Мы соответствующие поправки в закон подготовили, постараемся их в самое короткое время внести в Государственную думу. Но губернаторов я попросил уже сейчас поработать со своими главами муниципалитетов, чтобы они таким безобразием не занимались. Это всё несложно вычислить», — пояснил Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 по 14 февраля подано более 1,5 тысячи заявлений на участие в программе «Гектар в Арктике».