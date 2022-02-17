Тегеран, , 09:00 — REGNUM 16 февраля заместитель министра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари подчеркнул серьезную волю страны к достижению хорошего соглашения на переговорах по ядерной программе в Вене. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Флаг Ирана Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Он сделал это замечание на встрече со своим австрийским коллегой Петером Лаунски-Тиффенталем. Кроме того, Сафари отметил, что Тегеран выступает за расширение всесторонних торгово-экономических связей с Веной.

Он подчеркнул, что Исламская Республика Иран весьма серьезно настроена на достижение хорошего соглашения на переговорах в Вене, сообщив при этом, что ирано-австрийские всесторонние экономические и торговые связи также необходимо расширять на основе двусторонних соглашений.

Австрийский дипломат заявил, что его страна полностью поддерживает продолжающиеся ядерные переговоры в Вене, выразив надежду, что они вскоре приведут к соглашению для всех заинтересованных сторон.

«Мы также хотим расширять экономические и торговые связи с Ираном», — отметил он.