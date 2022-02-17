Москва, , 05:59 — REGNUM В четверг, 17 февраля, в Москве будет облачно, небольшие осадки (дождь, мокрый снег), порывистый ветер, гололедица, температура воздуха +2… +4 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Алексей Саврасов. Скоро весна. 1874

В ночь на 18 февраля в Москве облачно, местами осадки. Температура воздуха +1… +3 °C.

Ветер южный 6−12 м/с, на порывах до 18−20 м/с. Атмосферное давление 735 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха днём и ночью ожидается в интервале +0… +5 °C.

В пятницу, 18 февраля, днём в столице ожидается +3… +5 °C, по области +0… +5 °C. Облачно, небольшие осадки, порывистый ветер. Ночью в регионе ожидается −1… +1 °C, гололедица.

Напомним, в Москве и Московской области из-за гололедицы до 17:00 17 февраля объявлен повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности.