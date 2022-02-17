Киев, 17 февраля, 2022, 05:58 — ИА Регнум. Запуск российского газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) успешно блокирует Украина. Такое заявление сделал премьер-министр страны Денис Шмыгаль 16 февраля в ходе телемарафона, посвященного объявленному украинским лидером Владимиром Зеленским Дню единения.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Шмыгаль

Шмыгаль назвал «Северный поток — 2» российским «гибридным газовым оружием». По мнению украинского премьер-министра, газопровод угрожает не только Украине, но и всему Евросоюзу. В чём конкретно состоит угроза, Шмыгаль не уточнил.

Шмыгаль объявил об успешной блокировке Украиной запуска СП-2 и уточнил, что украинские власти «будут продолжать это делать».

Напомним, газопровод СП-2 был достроен в сентябре 2021 года. Для запуска он должен пройти сертификацию, но Германия приостановила её.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению вице-премьера РФ Александра Новака, запуск газопровода «Северный поток — 2» может уже сегодня стабилизировать ситуацию на европейском газом рынке.