Тегеран, , 09:58 — REGNUM 16 февраля министр кооперативов, труда и социального обеспечения Ирана выразил готовность страны создать совместные профессиональные училища с Арменией. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Ходжатолла Абдолмалеки сделал это замечание в телефонном разговоре со своим армянским коллегой Нареком Мкртчяном.

Он отметил, что экономическая дипломатия Исламской Республики заключается в расширении коммерческих связей и инвестиций с соседними странами. Министр труда также заявил, что совместное региональное сотрудничество должно соответствовать интересам соседей Ирана.

Абдолмалеки охарактеризовал Армению как важную и стратегически значимую страну во внешнеэкономической дипломатии Ирана, заявив, что продолжение надлежащего выполнения ранее подписанных меморандумов о взаимопонимании, которые не были полностью выполнены, будет находиться в повестке дня дальнейшего двустороннего сотрудничества.

Отметив, что каждый год более миллиона иранских студентов поступают в 13 000 профессионально-технических училищ, он выразил мнение, что это может стать хорошей возможностью для Армении получить необходимую рабочую силу, подготовленную в качестве технических специалистов в необходимых областях.

Далее Абдолмалеки выразил готовность Ирана создать совместные профессиональные училища с Арменией и направить в эту страну способных и компетентных учителей.

Армянский министр также приветствовал высказывания иранского министра и его предложение о расширении сотрудничества.

Мкртчян между тем отметил, что также необходимо расширять двустороннее академическое сотрудничество, в том числе в создании совместных профессиональных школ и использовании технического опыта иранских преподавателей.