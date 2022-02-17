Тегеран, , 08:56 — REGNUM 16 февраля официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что результаты встречи иранской делегации в Южной Корее можно рассматривать как испытание серьезности и воли страны к решению существующих проблем между двумя государствами и урегулированию долгов Сеула. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Саид Хатибзаде Https://www.irna.ir/

Ссылаясь на встречу иранской делегации в Южной Корее, Хатибзаде сказал, что делегация экспертов Исламской Республики Иран, в том числе специалисты в области нефти и банковского дела, провела переговоры с южнокорейскими компаниями и официальными лицами в Сеуле, чтобы изучить возможность возобновления поставок нефти и газового конденсата в Южную Корею.

Он подчеркнул, что поездка, направленная на развитие сбалансированных связей с Южной Кореей, состоялась после встречи заместителей министров иностранных дел двух стран в Вене.

«В ходе переговоров с южнокорейскими официальными лицами иранская сторона вновь подчеркнула необходимость размораживания замороженных средств Ирана в Южной Корее», — подтвердил он.

Пресс-секретарь отметил, что результаты этой встречи экспертов можно рассматривать как испытание для рассмотрения серьезности и воли Южной Кореи к решению существующих проблем между двумя государствами и нормализации отношений, в том числе путем продажи нефти и газового конденсата и инвестирования южнокорейских компаний в экономические проекты Ирана.

«По этой причине Исламская Республика Иран внимательно следит за результатами этих переговоров и рассматривает вопрос о том, как регулировать отношения между двумя государствами», — подчеркнул Хатибзаде.