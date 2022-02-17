Пекин, 17 февраля 2022, 05:53 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что заинтересованные стороны должны придерживаться общего направления политического урегулирования украинского вопроса, сообщает 16 февраля агентство Синьхуа.
Председатель КНР также подчеркнул, что заинтересованные стороны должны в полной мере использовать многосторонние платформы, включая нормандский формат, и стремиться к всеобъемлющему урегулированию украинского вопроса путем диалога и консультаций.
Си Цзиньпин сделал эти замечания в телефонном разговоре во второй половине дня 16 февраля со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, который изложил свой взгляд на текущую ситуацию в Украине.