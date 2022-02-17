Пекин, , 05:53 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что заинтересованные стороны должны придерживаться общего направления политического урегулирования украинского вопроса, сообщает 16 февраля агентство Синьхуа.

Выступление Си Цзиньпина. ООН News.cn

Председатель КНР также подчеркнул, что заинтересованные стороны должны в полной мере использовать многосторонние платформы, включая нормандский формат, и стремиться к всеобъемлющему урегулированию украинского вопроса путем диалога и консультаций.

Си Цзиньпин сделал эти замечания в телефонном разговоре во второй половине дня 16 февраля со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, который изложил свой взгляд на текущую ситуацию в Украине.