Тегеран, , 09:21 — REGNUM 16 февраля президент Пакистана поручил заинтересованным властям разработать механизм использования местной валюты для стимулирования торговли с Ираном. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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В отчете Daily Business Recorder говорится, что президент Ариф Алви поручил Государственному банку Пакистана (SBP) и Федеральному налоговому управлению (FBR) принять все необходимые меры в этом отношении.

В документе отмечается, что президент дал эти указания ещё на встрече высокого уровня, состоявшейся в Гвадаре в прошлом месяце, на которой присутствовали председатель сената, вице-спикер Национального собрания, министр финансов Шаукат Тарин, министр по морским делам Али Заиди, а также советник по торговле.

Президент, который хочет четких сроков реализации решения, принятого на совещании, поручил всем заинтересованным сторонам, в частности правительству Белуджистана, председателю FBR, советнику по торговле и инвестициям, ускорить процесс создания пограничных рынков.

Также было решено, что все соответствующие ведомства будут использовать торговый потенциал каждой границы в соответствии с требованиями местного населения.

Что касается обеспечения Гвадара электроэнергией из Ирана, было решено, что запрос в размере 120 МВт, направленный в Исламскую Республику, будет реализован в срочном порядке с непрерывными поставками в течение всего года.