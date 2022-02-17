Пекин, 17 февраля, 2022, 05:51 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов сотрудничать с Францией для продвижения ратификации инвестиционного соглашения между Китаем и ЕС и его вступления в силу, сообщает 16 февраля агентство Синьхуа.

Russian.news.cn Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин

Он также призвал к совместным усилиям для успешного проведения встречи лидеров Китая и ЕС и нового раунда диалогов на высоком уровне по стратегическим, экономическим и торговым, экологичным, цифровым вопросам и вопросам взаимодействия между людьми, чтобы принести ощутимую пользу людям с обеих сторон.

Си Цзиньпин сделал эти замечания в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, которые состоялись 16 февраля.