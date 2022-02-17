Тегеран, , 08:54 — REGNUM 16 февраля южнокорейские СМИ объявили, что Сеул планирует возобновить импорт сырой нефти из Ирана после трехлетнего перерыва. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Министерство иностранных дел Южной Кореи объявило, что Сеул и Тегеран провели консультации, чтобы найти выход из многолетнего спора по поводу иранских активов, замороженных в южнокорейских банках в результате введенных США санкций. Стоит отметить, что более 7 миллиардов долларов активов Ирана были заблокированы в течение многих лет в двух южнокорейских банках.

Южнокорейское информационное агентство Ренхап сообщило, что, поскольку многосторонние переговоры по возобновлению ядерной сделки с Ираном 2015 года вступают в завершающую стадию, иранские банковские и нефтяные менеджеры посетили Сеул для проведения переговоров с южнокорейскими официальными лицами по экономическим вопросам.

В ходе двухдневного визита, который начался 15 февраля, обе стороны обсудили размораживание заблокированных иранских денег, а также возможность возобновления торговли нефтью в рамках усилий по подготовке обеих стран к ситуации, когда введенные США санкции будут сняты.

До жестоких санкций Иран, занимающий 4-е место в мире по объему доказанных запасов нефти в 175,53 миллиарда баррелей, был основным экспортером сырой нефти в Южную Корею. С мая 2019 года Южная Корея прекратила закупки нефти у Ирана из-за санкций США и отказа Вашингтона выдать сертификат об освобождении иранских активов.