Тегеран, 17 февраля, 2022, 08:54 — ИА Регнум. 16 февраля южнокорейские СМИ объявили, что Сеул планирует возобновить импорт сырой нефти из Ирана после трехлетнего перерыва. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Министерство иностранных дел Южной Кореи объявило, что Сеул и Тегеран провели консультации, чтобы найти выход из многолетнего спора по поводу иранских активов, замороженных в южнокорейских банках в результате введенных США санкций. Стоит отметить, что более 7 миллиардов долларов активов Ирана были заблокированы в течение многих лет в двух южнокорейских банках.

Южнокорейское информационное агентство Ренхап сообщило, что, поскольку многосторонние переговоры по возобновлению ядерной сделки с Ираном 2015 года вступают в завершающую стадию, иранские банковские и нефтяные менеджеры посетили Сеул для проведения переговоров с южнокорейскими официальными лицами по экономическим вопросам.

В ходе двухдневного визита, который начался 15 февраля, обе стороны обсудили размораживание заблокированных иранских денег, а также возможность возобновления торговли нефтью в рамках усилий по подготовке обеих стран к ситуации, когда введенные США санкции будут сняты.

До жестоких санкций Иран, занимающий 4-е место в мире по объему доказанных запасов нефти в 175,53 миллиарда баррелей, был основным экспортером сырой нефти в Южную Корею. С мая 2019 года Южная Корея прекратила закупки нефти у Ирана из-за санкций США и отказа Вашингтона выдать сертификат об освобождении иранских активов.