Тегеран, 17 февраля, 2022, 08:48 — ИА Регнум. 16 февраля министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан в интервью иностранным СМИ заявил, что Тегеран не принимает устных гарантий от Соединенных Штатов касательного того, что они снова не выйдут из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Иран

Амирабдоллахиан сделал эти замечания в эксклюзивном интервью, опубликованном 16 февраля лондонской ежедневной газетой Financial Times. «США не смогли удовлетворить требование Ирана о гарантиях того, что ни одна сторона не сможет отказаться от сделки», — цитирует Амирабдоллахиана Financial Times.

В мае 2018 года США при бывшем президенте Дональде Трампе вышли из ядерной сделки июля 2015 года, известной как СВПД, и ввели «санкции самого высокого уровня» против Ирана.

Международное соглашение было подписано между Ираном и шестью мировыми державами (США, Великобританией, Францией, Россией и Китаем плюс Германией), однако Вашингтон вышел из него в одностороннем порядке в 2018 году.