Канберра, 17 февраля, 2022, 05:46 — ИА Регнум. Крупнейшую в Австралии угольную электростанцию Eraring закроют в 2025 году, на семь лет раньше, чем планировалось. Об этом сообщает компания-владелец Origin Energy.

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«Сегодня Origin направила национальному оператору энергетического рынка уведомление о выводе из эксплуатации электростанции Eraring в августе 2025 года», — говорится в сообщении.

Компания утверждает, что приняла решение переходить на более экологичные источники энергии. Якобы в Австралии угольные электростанции не выдерживают конкуренции солнечных и ветровых станций.

Отмечается, что правительство Австралии скептические отреагировало на решение Origin Energy. В настоящее время станция Eraring генерирует около 20% электроэнергии штата Новый Южный Уэльс. В правительстве считают, что это подвергнет опасности стабильную подачу электричества потребителям в регионе.