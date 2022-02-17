Тегеран, , 08:46 — REGNUM 16 февраля министерство иностранных дел Южной Кореи заявило о проведении плодотворной встречи с иранской делегацией в Сеуле, чтобы изучить пути освобождения финансовых средств, замороженных в стране из-за санкций. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран

Сеул и Тегеран проводят консультации на рабочем уровне в поисках путей решения проблемы иранских активов, замороженных в Южной Корее из-за санкций США, сообщило южнокорейское информационное агентство KBS.

Министерство иностранных дел Южной Кореи отметило, что к правительственным чиновникам из Ирана и Южной Кореи присоединились представители иранских компаний и банкиры в Сеуле для проведения двухдневных дискуссий.

Иранские активы на сумму около семи миллиардов долларов остаются замороженными в двух южнокорейских банках из-за санкций, введенных США после их выхода из СВПД в 2018 году.

Министерство иностранных дел Южной Кореи также заявило, что оно также обменялось мнениями о возобновлении торговли нефтью в рамках подготовки к потенциальной приостановке санкций.