Благовещенск, 17 февраля, 2022, 05:55 — ИА Регнум. В Белогорском районе произошло ДТП, травмированы четверо взрослых и двое детей. По предварительной информации, один из автомобилей выехал на встречную полосу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

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Пострадали 11-летний и двухлетний ребёнок. Столкнулись автомобили Toyota Carina и Nissan Sunny. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины и обстоятельства происшедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе ДТП в Амурской области унесло жизни троих молодых людей. Погибшим было 17, 18 и 19 лет.