Тегеран, , 08:45 — REGNUM 16 февраля министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан в заявлении сослался на свой телефонный разговор с Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, заявив, что достижение окончательного соглашения зависит от ответственного поведения западной стороны. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан En.mfa.ir

В своем сообщении в твиттере, опубликованном 16 февраля, Амирабдоллахиан сообщил, что обсудил с Боррелем последние события, касающиеся переговоров в Вене. Подчеркнув значимость «красных линий» для Ирана, он все же высоко оценил переговорный процесс в Вене, отметив при этом, что некоторые жизненно важные вопросы все еще остаются нерешенными.

«Инициативы Ирана сделали соглашение доступным, но достижение окончательного соглашения зависит от ответственного поведения западной стороны», — подчеркнул глава МИД Ирана.

Восьмой раунд переговоров в Вене по отмене санкций в отношении Ирана возобновился между иранской делегацией и группой 4+1 в столице Австрии 10 февраля после 11-дневного перерыва для внутригосударственных консультаций.