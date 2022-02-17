Тегеран, , 08:33 — REGNUM 16 февраля советник иранской группы на переговорах в Вене заявил, что сделки не будет до тех пор, пока европейцы отказываются принимать требования Ирана. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Венские переговоры Https://www.irna.ir/

В интервью телеканалу «Аль-Маядин» Мохаммад Маранди заявил, что европейцы и американцы должны смириться с тем, что Иран не пойдет им на уступки только для того, чтобы они снова «пошли и нарушили ядерную сделку».

«Быстрое решение заключалось бы в том, чтобы Запад был более гибким и рациональным, но это заняло бы много времени, если бы они придерживались затягивания процесса», — отметил он.

«Мы хотим заключить сделку как можно скорее, потому что европейцы и американцы наказывают женщин и детей. Мы же хотим освободить женщин и детей от западных санкций», — подчеркнул Маранди.

Он также сообщил, что иранская делегация надеется в ближайшее время заключить сделку, однако некоторые вопросы все ещё должны быть решены. В связи с этим он подчеркнул, что иранцы не смогут согласиться на сделку, если не будут решены некоторые ключевые проблемы.

Восьмой раунд переговоров в Вене по отмене санкций в отношении Ирана возобновился между иранской делегацией и группой 4+1 в столице Австрии 10 февраля после 11-дневного перерыва для внутригосударственных консультаций.