Тегеран, 17 февраля, 2022, 08:44 — ИА Регнум. На симпозиуме в столице Ирана африканские послы и бизнесмены, а также иранские официальные лица и эксперты обсудили пути расширения сотрудничества в индустрии туризма. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 16 февраля.

Африка

Газета «Хамшахри» сообщила о подписании обеими сторонами целого ряда контрактов, чтобы проложить путь для активного участия Ирана в индустрии торговли и туризма Африки и решения проблем, связанных с финансовыми обменами.

Послы Нигерии и ЮАР в качестве представителей Африканского континента в Иране провели переговоры с иранскими должностными лицами и частным сектором во время симпозиума «Иран — Африка», достигнув договоренностей об установлении прямых рейсов между Ираном и африканскими странами, а также о решении проблем, связанных с банковскими санкциями, в целях облегчения транзакций.

Али Джохарифард, член туристической группы симпозиума «Иран — Африка», упомянул о положительных результатах сотрудничества, заявив, что одним из важных соглашений между африканской и иранской сторонами является контракт на организацию прямых рейсов иранскими авиакомпаниями.

По словам оператора индустрии туризма, прямой рейс является поворотным моментом в расширении сотрудничества между африканскими странами и Ираном в этой области.