Вашингтон, , 05:41 — REGNUM Подготовка новых санкций против России обсуждалась в ходе телефонного разговора американского госсекретаря Энтони Блинкена и канадского министра иностранных дел Мелани Жоли, 16 февраля сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Кроме того, глава Госдепа осудил угрозу вторжения на Украину, которое якобы готовит Россия. Он отметил, что США и партнерам Вашингтона необходимо предпринимать совместные действия для борьбы с РФ. Блинкен выразил мнение, что российская сторона должна будет понести серьезный ущерб в случае военного противостояния с Киевом.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля Энтони Блинкен обсудил новые возможные санкции против России с главами МИД Германии, Франции и Великобритании.

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