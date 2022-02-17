Лондон, , 05:36 — REGNUM Благотворительный фонд правозащитницы Вирджинии Джуффре, обвинившей британского принца Эндрю в изнасиловании, получит 2 млн фунтов стерлингов ($2,7 млн). Такое решение было принято королевой Великобритании Елизаветой II. Об этом 16 февраля сообщает газета Mirror.

Королева Великобритании Елизавета II Foreign and Commonwealth Office

Уточняется, что Елизавета II приняла решение сделать крупный взнос в фонд Джуффре, чтобы помочь своему сыну, принцу Эндрю, уладить дело об изнасиловании во внесудебном порядке. Принц Эндрю достиг соглашения с Джуффре, обязавшись, под давлением королевы, выплатить в благотворительный фонд 12 млн фунтов стерлингов (более $16 млн).

После достижения соглашения с обвинившей его в изнасиловании правозащитницей, принц Эндрю сохранит за собой титул герцога, звание вице-адмирала и статус государственного советника.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что британский принц Эндрю выплатит крупную компенсацию обвинившей его в изнасиловании правозащитнице Джуффре, в рамках внесудебного соглашения. По утверждению женщины, более 20 лет назад принц принуждал её вступить с ним в связь, на тот момент ей не было ещё 18 лет.

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