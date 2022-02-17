Лондон, 17 февраля 2022, 05:36 — REGNUM Благотворительный фонд правозащитницы Вирджинии Джуффре, обвинившей британского принца Эндрю в изнасиловании, получит 2 млн фунтов стерлингов ($2,7 млн). Такое решение было принято королевой Великобритании Елизаветой II. Об этом 16 февраля сообщает газета Mirror.
Уточняется, что Елизавета II приняла решение сделать крупный взнос в фонд Джуффре, чтобы помочь своему сыну, принцу Эндрю, уладить дело об изнасиловании во внесудебном порядке. Принц Эндрю достиг соглашения с Джуффре, обязавшись, под давлением королевы, выплатить в благотворительный фонд 12 млн фунтов стерлингов (более $16 млн).
После достижения соглашения с обвинившей его в изнасиловании правозащитницей, принц Эндрю сохранит за собой титул герцога, звание вице-адмирала и статус государственного советника.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что британский принц Эндрю выплатит крупную компенсацию обвинившей его в изнасиловании правозащитнице Джуффре, в рамках внесудебного соглашения. По утверждению женщины, более 20 лет назад принц принуждал её вступить с ним в связь, на тот момент ей не было ещё 18 лет.
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