Владивосток, 17 февраля, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Приморский край оказался в группе лидеров рейтинга регионов по реализации нацпроекта «Производительность труда», который составило Министерство экономического развития РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Список из 49 регионов разбит на три части: лидеры, средняя группа и отстающие. Вне рейтинга оценили регионы, которые вступили в нацпроект в 2021 году. Составители смотрели, как широко в регионе используют программы нацпроекта и сколько предприятий повысили производительность не менее чем на 5%.

По словам министра экономического развития Приморья Натальи Набойченко, в крае выполнены все мероприятия, достигнуты целевые показатели, в том числе показатель «Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики» (102,83%) по отношению к предыдущему году.

«Основными критериями эффективности деятельности субъекта в реализации национального проекта «Производительность труда» являлись вовлечение предприятий и реализация проектов бережливого производства, обучение сотрудников предприятий навыкам по оптимизации процессов производственного цикла, проведение конкурса «Лучшие практики наставничества» и тиражирование созданных потоков на другие производственные участки предприятий», — пояснила Наталья Набойченко, добавив, что в 2022 году в регионе задействованы резервы роста по реализации нацпроекта.

«Как сказал президент РФ Владимир Путин, одним из главных драйверов роста экономики является повышение производительности труда. При этом рост зависит не только от внедрения новых, прогрессивных технологий, различной модернизации, но и от развития кадрового потенциала. Это и реализуется в рамках соответствующего нацпроекта. Используя все представляемые возможности, Приморье может качественно изменить свою производственную культуру, создавать высокопроизводительные рабочие места, которых в некоторых сферах не хватает. Думаю лидирующие позиции из 49 регионов в рейтинге — хорошее начало для края», — считает сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморском крае Юрий Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, Краснодарский край, Ростовская область и Башкортостан возглавили рейтинг регионов по производительности труда. Его впервые составило Минэкономразвития в рамках нацпроекта «Производительность труда».