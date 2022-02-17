Новосибирск, 17 февраля, 2022, 05:35 — ИА Регнум. В Новосибирске запустили отопление на новой станции метро «Спортивная». Об этом ИА REGNUM сообщили в Сибирской генерирующей компании (СГК).

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«Для этого в 2021 году построили 168-метровую теплосеть, которая прошла через тоннель в дамбе Октябрьского моста. Тепло было подано сразу по готовности объекта принять ресурс», — уточнили в СГК.

В компании уточнили, что от этих же коммуникаций в декабре 2021 года получила тепло и новая ледовая арена.