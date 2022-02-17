Пекин, , 05:31 — REGNUM Госсовет КНР принял решение провести третью национальную перепись состояния почв с 2022 по 2025 год, согласно циркуляру, опубликованному 16 февраля, сообщает агентство Синьхуа.

Почва

Цель переписи — выяснить типы почв и их распределение по стране, а также текущее состояние и тенденции изменения почвенных ресурсов, одновременно получая базовые данные, такие как качество почвы, свойства и статус использования, в целях улучшения защиты и использования почвенных ресурсов.

Перепись будет охватывать пахотные земли, садовые участки, лесные угодья, пастбища и другие сельскохозяйственные угодья по всей стране, включая некоторые неиспользуемые земли, отмечается в циркуляре. Перепись на засоленных щелочных почвах будет завершена в 2022 году, а с 2023 по 2024 год ожидается завершение полевых обследований и внутренних испытаний.

В первой половине 2025 года данные переписи будут отсортированы и проанализированы, а во второй половине будет подготовлен отчет о качестве национальных пахотных земель и отчет об оценке пригодности национальных почв для использования, согласно циркуляру.