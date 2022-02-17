Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 05:31 — REGNUM Общее число жертв паводков и схода оползней в бразильском городе Петрополис выросло до 78 человек, заявил губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудиу Кастру в ходе беседы с журналистами.

Бразилия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это был худший ливень с 1932 года, всего за два часа выпало 240 мм осадков», — добавил он.

Сообщается, что в Петрополисе произошло более 50 сходов оползней. Пока экстренным службам удалось спасти 21 человека, число пропавших без вести людей до сих пор неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, в спасательных работах в бразильском Петрополисе задействовано 400 человек из экстренных служб, а также 200 полицейских. Им помогают военнослужащие и добровольцы.

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