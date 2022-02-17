Пекин, 17 февраля, 2022, 05:28 — ИА Регнум. В центральной и восточной частях Китая ожидается новый виток дождливой и снежной погоды в ближайшие три дня, сообщил Национальный метеорологический центр Китае, передает 16 февраля агентство Синьхуа.

Снегопад

С 16 по 18 февраля сильный снегопад обрушится на некоторые районы провинций Ганьсу, Шэньси, Хэнань, Хубэй, Аньхой, Цзянсу, Чжэцзян и Нинся-Хуэйского автономного района, а в некоторых горных районах возможны метели, сообщили в центре. Между тем, в некоторых районах провинций Хунань, Цзянси, Чжэцзян и Гуанси в течение этого периода выпадет до 70 мм осадков.

«Во время этого раунда дождя и снега в провинциях Цзянсу, Аньхой, Чжэцзян и Хубэй произойдет переход от дождя к мокрому снегу или снегу из-за изменений температуры», — сказал главный синоптик центра Чжан Тао.

С января многочисленные дожди и снегопады обрушились на многие регионы Китая, особенно на юг страны. Чжан объяснил погоду столкновением холодных фронтов, которые в этом году слабые, но частые, и теплых и влажных течений.

Синоптик посоветовал общественности принять меры предосторожности, проявляя бдительности при дорожном движении из-за снегопада, замерзания снега и плохой видимости, предложив при этом меры по защите сельскохозяйственного производства.