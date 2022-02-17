Москва, 17 февраля 2022, 05:30 — REGNUM В рамках дела о несостоятельности основателя и экс-бенефициара «Промсвязьбанка» Дмитрия Ананьева арбитраж Москвы признал незаконной целую серию сделок, в том числе брачный контракт с супругой, договор дарение ей же земли, квартиры, акций иностранной компании. Помимо этого, в конкурсную массу была возвращена существенная часть имущества, включая 24 земельных участка. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Дмитрий Ананьев
Дмитрий Ананьев
Council.gov.ru

Недействительными сделками были признаны договор дарения участка в поселке Горки-2 в Московской области, брачный контракт от 2015 года и допсоглашение к нему от 2017 года, а также договор дарения 1 тыс. акций компании VELUX ASSETS LIMITED и дарения квартиры в переулке Скатертный, 11 в Москве.

Судья решил «восстановить режим совместной собственности супругов на имущество, нажитое супругами во время брака».

В конкурсную массу также возвращены 24 земельных участка в поселке Горки-2, две квартиры в Москве, здание бани и доля в праве общей долевой собственности на земельный участок в Кропоткинском переулке (Москва).

Напомним, ранее была оспорена сделка по дарению должником своей жене коттеджа с участком в деревне Ярославской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, банкротное дело в отношении Ананьева инициировал «Промсвязьбанк». Братья Ананьевы также стали фигурантами уголовного дела. В нём речь шла о хищении почти 90 млрд рублей. Экс-банкиры судом были заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Они также проходят ответчиками по другому крупному спору этого же банка, в рамках которого с ряда бывших топ-менеджеров взыскивают более 282 млрд рублей.

Напомним, ранее в Татарии был оспорен брачный контракт другого бывшего банкира — экс-главы «Татфондбанка», бывшего республиканского министра Роберта Мусина.